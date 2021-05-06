Соединенные Штаты осознают, что в одиночку им не одолеть Россию в Арктике. Поэтому в недавних учениях в Баренцевом и Норвежском морях принимала участие и Великобритания, сообщает китайское издание Sohu.

Обе страны задействовали в маневрах боевые корабли и подводные лодки, которые с воздуха прикрывал разведывательный самолет Boeing P-8 Poseidon. В ходе учений американские и британские экипажи учились противодействовать российским субмаринами.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», сообщают, что раньше только США решались устраивать провокационные учения против РФ. Сейчас они призвали на помощь британский флот. При этом обе страны не осознают, что если Москва разозлиться на подобные действия, она может предпринять шаги, которые надолго отобьют желание даже близко подходить к ее границам в Арктике.