Провокационные действия в непосредственной близости от российских границ могут привести к негативным последствиям для нарушителей, сообщают авторы китайского издания Sohu. Они напоминают эпизод, который произошел еще во времена холодной войны.

Тогда военный корабль ВМС Соединенных Штатов подошел слишком близко к границам водного пространства СССР. Чтобы урезонить провокатора, навстречу ему был выслан истребитель Су-27, который выполнил несколько маневров, вынуждая корабль изменить курс.

Один из моряков отреагировал на требование пилота неприличным жестом. Он поднял вверх средний палец, но уже через пару секунд пожалел о своем решении. Все дело в том, что советский летчик сбросил топливо прямо на головы американских моряков. Такой «керосиновый дождь» несколько охладил пыл экипажа корабля, который все же подчинился требованиям пилота.