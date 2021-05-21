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Провокационные действия в непосредственной близости от российских границ могут привести к негативным последствиям для нарушителей, сообщают авторы китайского издания Sohu. Они напоминают эпизод, который произошел еще во времена холодной войны.

Тогда военный корабль ВМС Соединенных Штатов подошел слишком близко к границам водного пространства СССР. Чтобы урезонить провокатора, навстречу ему был выслан истребитель Су-27, который выполнил несколько маневров, вынуждая корабль изменить курс.

Один из моряков отреагировал на требование пилота неприличным жестом. Он поднял вверх средний палец, но уже через пару секунд пожалел о своем решении. Все дело в том, что советский летчик сбросил топливо прямо на головы американских моряков. Такой «керосиновый дождь» несколько охладил пыл экипажа корабля, который все же подчинился требованиям пилота.

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