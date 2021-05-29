Китайский портал Sohu оценил озвученные на днях планы авиаконструкторов знаменитого российского КБ «Сухой» по разработке нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения. В статье от 28 мая интернет-издание задалось вопросом, будет ли сопоставим такой боевой самолет с Су-57 по диапазонам высоты и скорости, и действительно ли он сможет вести воздушный бой лучше, чем американский F-35, и следует ли ожидать его серийное производство? Представляем перевод статьи Sohu.

В области истребителей-невидимок пятого поколения Россия сейчас слаба. Пока что только один самолет Су-57 по программе ПАК-ФА поступил на вооружение 929-го национального летно-испытательного центра ВВС России в Ахтубинске, но российская авиационная промышленность намерена выпускать новый тип истребителя-невидимки.

26 мая информационное агентство ТАСС сообщило, что компания «Сухой», входящая в российский госконцерн «Объединенная авиастроительная корпорация», начал разработку легкого сверхзвукового истребителя с малой радиолокационной заметностью. Этот самолет предполагается оснащать единственным двигателем – по всей вероятности, таковым станет «Изделие 30», целевой двигатель для Су- 57.

ТАСС также сообщил о некоторых планируемых технико-тактических показателях будущего истребителя. Его взлетная масса может достигать 18 тонн, а максимальная скорость полета будет превышать 2 Маха. Соотношение тяги к массе составит более 1, что означает, что тяга на форсажной камере его двигателя должна достигать более 18 тонн – и эти показатели вполне способны стать реальностью.

Предполагается, что за счет использования двигателей с управляемым вектором тяги, маневренность и взлетно-посадочные характеристики самолета будут значительно улучшены. По мнению разработчиков, новый российский легкий стелс-истребитель будет в полной мере использовать уже отточенные технологии Су-57, и его можно рассматривать как «российский F-35».

Сейчас американский F-35A в стандартной боевой конфигурации, при которой около 50% полезной нагрузки составляет топливо, развивает тягу на форсаже более 19 тонн. То есть, согласно характеристикам ТРДД Pratt & Whitney F135, его удельная тяга едва превышает 1. В итоге, с учетом зависимости характеристик от скорости полета (2 Маха против 1,6 Маха) или сверхманевренности (F135 – без сопла вектора тяги), новый российский истребитель вполне способен получить большое преимущество в воздушном бою.

Но следует учесть, что фактически, это уже не первый случай, когда выясняется, что Россия представляет будущий «бюджетный» стелс-истребитель пятого поколения.

Еще в декабре 2020 года в интернет-изданиях публиковали фото новой неизвестной модели истребителя, заснятое на рабочем столе заместителя председателя правительства России Юрия Борисова. Форма кабины этого самолета – похожа на Су-57, но с использованием компоновки фронтального воздухозаборника, как у прототипа Boeing X-32. Глава корпорации «Ростех» Чемезов тогда же заявил, что данный новый истребитель будет иметь две версии – пилотируемую и беспилотную, и будет обладать высокой универсальностью.

Этот «российский F-35» стал третьим по счету «обнаруженным» истребителем-невидимкой российского производства. Первый в этом ряду – Су-57, который был запущен в 2002 году в рамках проекта ПАК ФА и до сих пор только процветал, а второй – МиГ-41, разрабатываемый КБ «МиГ», который представляет собой усовершенствованный истребитель дальнего перехвата. Ожидается, что система ПАК ДП станет дальним перехватчиком-невидимкой, способным к гиперзвуковому полету, но кроме его воображаемых картинок, нет никакой информации о том, что МиГ-41 намечено запустить в серийное производство.

В советский период, поскольку советские ВВС и ВВС ПВО принадлежали к разным видам вооруженных сил, существовало несколько разных типов советских истребителей. В конце 1970-х – начале 1980-х годов в СССР разрабатывали три истребителя четвертого поколения (в нашей стране их называют третьим поколением) с различным позиционированием, в том числе Су-27 для превосходства в воздухе и МиГ для фронтовой авиации, а также специально разработанный перехватчик МиГ-31 «Foxdog» для ВВС ПВО.

Но сейчас стоимость разработки и организации всего цикла производства истребителя пятого поколения сильно увеличилась. Имея всего 76 заказов на Су-57, и при том, что Индия отказалась его покупать, трудно представить, что Сухой сможет довести предполагаемый новый «российский F-35» от бумажных планов и разработок до реальности.