Китайский портал Sohu в статье, опубликованной сегодня, 13 мая, оценил болевые возможности новейшей атомной подводной лодки «Казань», которая в начале мая была официально принята на вооружение Северным флотом ВМФ России. По мнению издания, эта подводная лодка усовершенствованного проекта «Ясень» по своим боевым возможностям превосходит последнее поколение ударных атомных субмарин класса «Вирджиния» ВМС США. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Как отмечает Sohu, «новые российские авианосцы все еще пребывают в колыбелях, и невооруженным глазом виден упадок флота надводных кораблей. Но как вторая по величине военная сила в мире, ВМФ России имеет еще одну сферу, в которой может соперничать с Соединенными Штатами, а именно – сферу атомных подводных лодок». В этом направлении Россия потратила много лет на реализацию нескольких крупномасштабных проектов.

Sohu считает активное развитие подводной мощи ВМФ России в основном вынужденным, чтобы не оставить флот страны беспомощным до развертывания строительства новых надводных боевых кораблей. Но с этим придется подождать: пока что Россия может лишь успешно отремонтировать авианосец «Кузнецов». Поэтому для Кремля так важны задачи усиления подводного флота. Атомные субмарины могут не только наносить удары по целям на территории США, но и нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты для использования против авианосных соединений, когда это необходимо.

АПЛ «Казань», которая в начале мая была официально сдана в эксплуатацию флоту, представляет собой новейшую ударную атомную подводную лодку «Проекта 855» (класса «Ясень»), которую ВМФ России сейчас стали называть классом «Ясень-М». Американский сайт War Zone портала The Drive сообщил о подлодке «Казань» следующее: «она спроектирована так, чтобы быть максимально малошумной и трудной для обнаружения и отслеживания. Это должно побудить ВМС США рассмотреть вопрос о разработке новых современных ударных атомных подводных лодок для реагирования».

«Казань» в настоящее время является одной из двух ударных атомных подводных лодок со сферическим гидролокатором в составе ВМФ России. По сравнению с ударными АПЛ, ранее принятыми в состав ВМФ России, дальность и точность обнаружения противника были значительно увеличены.

По боеспособности «Казань» можно рассматривать как одновременное сочетание возможностей ударной АПЛ и субмарины с крылатыми ракетами. Лодка оснащена восемью 533-мм торпедными аппаратами, двумя 650-мм торпедными аппаратами и системой вертикального пуска, рассчитанной на 24 единицы ракетного вооружения. Это позволяет подлодке использовать для атаки противника торпеды с проводным наведением, дозвуковые или сверхзвуковые противокорабельные ракеты, крылатые ракеты для наземных целей – то есть полную конфигурацию огневой мощи и непрерывную поражающую способность.

По сравнению с последним поколением ударных атомных подводных лодок класса «Вирджиния» ВМС США, наиболее значительным преимуществом «Казани» является более высокий уровень автоматизации. «Казань» добилась меньшего при условии большего объема и тоннажа. Это позволило добиться меньшей нужды в укомплектованности личным составом: экипаж лодки класса «Вирджиния» насчитывает 134 человека, а «Казань» – всего 95 человек.

Кроме того, «Казань» в сравнении с конкурентом имеет более мощное вооружение: обладает тяжелым 650-мм торпедным аппаратом и способна нести большее количество крылатых ракет и других типов оружия в целом. Тем не менее, класс «Вирджиния», по оценкам, показывает лучший уровень бесшумности и обладает возможностями ведения специальных операций, которых нет у «Казани».

Таким образом, нельзя утверждать, что «Казань» превзошла субмарины типа «Вирджиния» по всем параметрам. По техническому уровню «Казань» вполне сравнима с самыми новейшими по времени их ввода в строй лодками класса «Вирджиния», превосходя их по атакующим боевым возможностям, и «ее можно считать одной из лучших ударных атомных подводных лодок современности», – подводит окончательный итог Sohu.