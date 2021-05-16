Учения российского ракетного крейсера «Москва» напугали экипаж катера Береговой охраны США, который впервые с 2008 года побывал в Черном море. Китайское издание Sohu сообщает, что эти маневры были организованы специально для «теплой встречи» американского визитера.

«Гамильтон» побывал в Одессе и принял участие в учениях вместе с украинским кораблем, который организовал провокацию, попытавшись войти в закрытую для судоходства зону рядом с Крымом. После этого Черноморский флот решил действовать более жестко и устроил в акватории стрельбы ракетного крейсера «Москва». Боевой корабль только направился в сторону катера, как тот резко изменил курс и покинул Черное море.

Авторы статьи, переведенной на русский язык порталом «ПолитРоссия», пишут, что РФ при необходимости действует жестко и моментально пресекает любые провокации рядом со своими границами.