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США и НАТО постоянно твердят о слабости российского флота, так как у него на вооружении имеется всего один авианосец. И тот уже довольно давно находится на ремонте. Но РФ игнорирует подобные выпады. Практические полное отсутствие авианосных групп она компенсирует мощным подводным флотом, пишет китайское издание Sohu.

Авторы напоминают, что после исчезновения с карты мира Советского Союза Россия попала в весьма тяжелое положение. Кризис не давал никакой возможности продолжать наращивание сил флота, строить новые авианосцы и другие большие корабли. Однако РФ нашла выход из этой ситуации.

Она разработала сразу несколько разновидностей подводных лодок, которые давно стали серьезной угрозой для Запада. Это и дизель-электрические, и атомные субмарины. Некоторые подлодки американцы прозвали «черными дырами», так как их просто невозможно обнаружить в океане.

Кроме того, РФ постоянно развивает подводный флот и модернизирует вооружение для него. Подлодки получают крылатые ракеты «Калибр», а новые субмарины проекта «Борей-А» несут ядерные боеприпасы «Булава», способные сметать с лица земли целые города. В скором времени поступит на вооружение еще и гиперзвуковая ракета «Циркон».

Хитрый маневр России позволил ей получить мощный подводный флот, который компенсировал недостаток авианосцев и сумел обеспечить надежную защиту морских границ России.

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