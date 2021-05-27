Война между Россией и Соединенными Штатами вряд ли продлится больше недели, уверены эксперты китайского издания Sohu. Они также предполагают, что у этих стран хватит ума не вступать в вооруженное противостояние, чтобы не провоцировать всемирную катастрофу.

Силы противников равны, считают аналитики. У Соединенных Штатов есть 11 авианосцев, которые американцы считают панацеей от всех проблем. Но Россия может ответить несколькими десятками атомных и дизель-электрических подводных лодок, которые невозможно обнаружить гидролокаторами и радарами.

В ответ на множество истребителей ВВС США Россия может выставить свои комплексы ПВО, которые не имеют аналогов в мире и не дадут американским самолетам прорваться вглубь страны для выполнения боевых операций.

Эксперты считают, что несмотря на постоянно растущее напряжение в отношениях между Россией и США, войны между ними не будет. Во-первых, потому что силы действительно равны, а во-вторых, из-за высокого риска использования одной из стран ядерного оружия. Если же кто-то сорвется и развяжет боевые действия, они завершатся всего за неделю или чуть больше и повлекут за собой негативные последствия для всей планеты.