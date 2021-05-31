Соединенные Штаты и Россия обладают примерно одинаковым боевым потенциалом, пишут авторы китайского издания Sohu. Они отмечают, что США выигрывает у РФ по количеству авианосцев, но Москва при этом имеет атомные подводные лодки, которые компенсируют отставание по АУГ.

Эксперты уверены, что война не входит в интересы Соединенных Штатов и России. Руководство обеих стран понимает, что схватка между ними приведет к катастрофическим последствиям для всего земного шара. Ведь и у Вашингтона, и у Москвы в запасе имеется огромное количество ядерных боеголовок, которые с большой вероятностью будут пущены в ход уже в первые несколько дней конфликта.

Авторы публикации отмечают, что даже если война между США и Россией все же вспыхнет, продлится она не более семи дней. Потому что ни одна из сторон не захочет затяжного противостояния. Страны просто обменяются ядерными ударами и на этом все закончится. Причем не только для участниц боевых действий, но и для всей планеты.