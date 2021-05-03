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Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что способны захватить большую часть территории России буквально за 1–2 недели. Аналитики китайского издания Sohu уверяют, что американские эксперты неадекватно оценивают ситуацию.

По их словам, в России американцев ожидает «горячий прием», если они попытаются проникнуть на территорию РФ. Причем численность армии и количество техники не будет играть решающего значения.

Если США надумают напасть на РФ, они будут вынуждены действовать на чужой территории. Россия же сможет воспользоваться всем своим боевым потенциалом, включая не только Сухопутные войска, но еще и береговые ракетные комплексы, истребители и бомбардировщики, которые в настоящий момент дожидаются своего часа в ангарах, другую технику.

Авторы публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», также призывают США не забывать о русском характере, который способен обеспечить России победу даже против врага, существенно превосходящего ее по силам.

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