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В ходе очередного обстрела Донецка украинский снаряд угодил на площадку детского сада, что в поселке шахты им. Челюскинцев. Об этом сообщил мэр областного центра Алексей Кулемзин.

«К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал глава администрации в своем Телеграм-аккаунте.

Ранее неоднократно сообщалось, что Киев регулярно нарушает режим прекращения огня. Только за последнюю неделю зафиксировано 25 обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной ЛНР. В основном ВСУ используют минометы и гранатометы, а также стрелковое оружие и снайперские винтовки.

Кроме того, военнослужащие Украины устанавливают сотни мин вокруг населенных пунктов Донбасса, используя как противотанковые, так и противопехотные боеприпасы.

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