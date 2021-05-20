Соединенные Штаты проиграли в борьбе с Россией, заявляет репортер Хуберт Ветцель, представляющий немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Основанием для такого заявления журналист назвал отказ Вашингтона от санкций против компании Nord Stream 2 AG.

При этом автор публикации уверен, что президент Джо Байден не мог принять другого решения. Ему пришлось бы заплатить слишком высокую цену за блокировку строительства газопровода «Северный поток-2», поэтому он решил избежать потерь.

«Байден не хочет подвергать германо-американские отношения, которые и так довольно сильно пострадали при Трампе, очередному стресс-тесту. Это главный интерес национальной безопасности”, — пояснил действия американского лидера Ветцель.

Он также отметил, что кроме ухудшения отношений между США и Германией, санкции привели бы и к другим катастрофическим последствиям. Так как они могли нанести сильный удар не только по РФ, но и по другим странам.

Журналист в то же время заявляет, что в целом отношение США к «Северному потоку-2» не изменилось Речь идет только о компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода. Остальные участники проекта все еще находятся под угрозой американских санкций.