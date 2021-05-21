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Военнослужащие ВСУ по чистой случайности сбили беспилотный аппарат, запущенный украинскими же разведчиками, и оказались из-за этого в лазарете, сообщает представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Он отмечает, что попадание по БПЛА завершилось масштабной дракой.

Речь идет о беспилотнике «Мэвик», который разведчики запустили для мониторинга ситуации в регионе. Он обошелся ВСУ довольно дорого, поэтому вполне можно понять негодование бойцов, когда они увидели, как дрон падает из-за атаки своих же подразделений.

Они прибыли на место инцидента и потребовали у стрелявших вернуть деньги за дорогостоящий БПЛА. Однако те посчитали, что ничего предосудительного не сделали и довольно в резкой форме отказались платить. Тогда завязалась драка, в ходе которой более подготовленные разведчики жестоко избили сослуживцев.

В настоящий момент командование 92-бригады ВСУ проводит расследование, чтобы установить все подробности инцидента и наказать виновных.

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