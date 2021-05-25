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Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что у людей, переболевших COVID-19, стали более часто развиваться осложнения.

Согласно её заявлению, есть данные, что у людей, которые заразились коронавирусом, в настоящее время осложнения начали развиваться более часто, чем ранее. Как отметила Скворцова, эти осложнения различного рода – от тромбозов и различных сердечно-сосудистых патологий до возникновения ментальных нарушений. Впрочем, как отметила Скворцова, осложнения возникают не у всех людей.

Также Скворцова указала на то, что очень важно проводить профилактику и терапию неинфекционных заболеваний, так как они способны осложнить течение коронавируса.

Ранее медики рассказали, что некоторые пациенты болеют коронавирусом в течение года. Всё это время у людей остаются клинические проявления вируса.

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