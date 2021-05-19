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Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени направит на Донбасс колонны гомосексуалистов, сообщила в программе «60 минут» телеведущая Ольга Скабеева. Она пояснила, что это не очередная шутка от украинского комика, а реальность.

По словам Скабеевой, американский лидер Джо Байден предложил президенту Украины организовать на Донбассе гей-парад, чтобы продемонстрировать степень свободы, которой обладают украинцы.

Ведущая считает, что по указке Байдена Зеленский сделает все, что угодно. Даже отправит на Донбасс «самую тяжелую артиллерию» в виде гей-парадов. Вот только пока сложно сказать, «каким местом вперед ЛГБТ-активисты пойдут на линию разграничения в регионе».

Пользователи YouTube, прокомментировавшие это заявление Скабеевой, назвали смешными действия Украины и США. Но большая часть откликов все же была посвящена отношениям Москвы и Киева.

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