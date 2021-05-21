Боевые лазерные комплексы «Пересвет», разработанные в России, напоминают оружие из фантастической саги «Звездные войны», заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, что больше всего эти лазеры похожи на популярные когда-то световые мечи из упомянутого фильма.

Шойгу заявил, что комплексы «Пересвет» уже приняты на вооружение российской армией. Но это еще не означает, что их разработка остановилась. Напротив, она продолжается, так как в сфере создания лазерного оружия для ученых имеется еще много нерешенных задач.

Глава Минобороны сообщил также, что стратегические войска России продолжают получать новейшие гиперзвуковые комплексы «Авангард». Также он напомним, что в июне стартует очередной этап испытаний ракет «Циркон», которые должны стать одним из самых сильных козырей российских ВС.