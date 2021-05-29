Чиновники Северной Кореи изобрели несколько изуверский способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Они заявили, что в стране нужно срочно уничтожить всех голубей и кошек, которые якобы распространяют патоген на людей.

С одной из кошек, принадлежащих северокорейской семье, произошла целая история из-за этого приказа. Хозяева не отдали животное, сообщив, что оно скончалось ранее. Однако позже кошку обнаружили прямо на границе Северной Кореи и Китая. Поймать ее не удалось.

Через некоторое время к владельцам животного явилась полиция, которая все же отобрала кошку. Самих хозяев на три недели поместили в изолятор за нарушение требований властей. Произошел этот эпизод в городе Хесан.

Эксперты удивлены действиями северокорейских властей. Они напоминают, что по данным КНДР, в стране не зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусом. Поэтому уничтожение кошек и голубей выглядит по меньшей мере странно.