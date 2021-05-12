Эффективность израильской системы «Железный купол» не превышает 60 процентов, заявил военный эксперт Сергей Хатылев. Он также рассказал подробности об этом противоракетном комплексе.

По словам Хатылева, ракеты «Железного купола» настигают боеприпасы, выпущенные палестинцами, на большой высоте, чтобы не подвергать опасности жизни израильтян. Они уничтожают цели на расстоянии от 5 до 70 километров и представляют собой весьма эффективное оружие против ракет средней и малой дальности.

В то же время использование этой системы не всегда рационально. Все дело в том, что ХАМАС обстреливает израильскую территорию ракетами по 200 долларов за штуку, а одна противоракета «Железного купола» обходится в 50 тысяч долларов. Поэтому на одиночные удары комплекс не реагирует вообще, а отслеживает лишь массированные атаки.

В остальных же случаях Израиль прикрывают комплексы «Волшебная палочка» и «Хец».

Эксперт также рассказал, как работает «Железный купол». Он за 2 секунды обнаруживает цель и еще две тратит на то, чтобы нанести по ней удар. Еще около 8 секунд отводится на сопровождение цели и наведение на него ракеты. Комплекс работает в любых погодных условиях и любой военной обстановке, запускает противоракеты, которые летят со скоростью до 300 метров в секунду.