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Депутат горсовета столицы Сербии Драгиния Влк сделала вторую прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Свой выбор она пояснила верой в Россию и в то, что препарат сумеет защитить ее и всю семью от коронавирусной инфекции.

Сербский политик надела на вакцинацию футболку с изображением российского лидера Владимира Путина. Она заявила, что это знак благодарности России за поставки «Спутника V», а также за возможность производить этот препарат на сербских предприятиях.

По словам Влк, многие известные люди в Сербии сделали выбор в пользу российской вакцины и ни разу не пожалели об этом. Сама депутат после первого укола несколько дней чувствовала сильное повышение температуры, но потом все прошло.

Также политик сообщила, что в Сербии есть и альтернативы «Спутнику», которые, вполне вероятно, ничуть не хуже. Но она больше верит в Россию и поэтому решила вакцинироваться именно этим препаратом.

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  • Анна
  • 14.05.2021
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