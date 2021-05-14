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Анча Баранова, которая является профессором Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, раскрыла, какое влияние оказала коронавирусная инфекция на продолжительность жизни людей. Интервью с ней опубликовало издание РИА Новости.

Как указала Баранова, уже сейчас можно заявлять, что пандемия коронавируса негативно повлияла на продолжительность жизни. Так, в развитых странах в среднем люди стали жить на 1,5-2 года меньше. Этот итог был подведён на основе сведений о жителях США, но, как заметила Баранова, в России эти данные не должны серьёзно отличаться.

По словам специалиста, каждый эпизод коронавируса сокращает жизнь человека, а в некоторых ситуациях он может весьма значительно повлиять на продолжительность жизни. Коронавирусом, как она напомнила, можно заболевать несколько раз.

Ранее учёные обнаружили, как можно убивать коронавирус всего лишь за секунду. Благодаря этому способу можно заметно снизить число случаев заражения.

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