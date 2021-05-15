Шоумен Семен Слепаков на своей Instagram-странице сообщил подписчикам о своём разводе.

Как сообщается, Слепаков опубликовал стихотворение, в котором дал ответ своим хейтерам. В нескольких строчках он также затронул тему семьи, и оказалось, что он состоит в разводе. Шоумен отметил, что не будет утомлять подписчиков деталями, и сообщил, что развод состоялся ещё прошлой осенью. Также он удивился, что никто этого ещё не вычислил.

Слепаков, как отмечается, состоял в браке восемь лет. Слухи о разводе появились ещё в 2019 году. Как предполагают пользователи Сети, причиной развода стал роман на стороне. Так, примерно в то же время юмориста видели в компании актрисы Светланы Ходченковой, с которой они познакомились во время совместной работы над сериалом «Домашний арест».

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