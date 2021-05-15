Хурма всем известный фрукт. Но мало кто знает, что посадить хурму можно у себя в огороде. Ученые селекционеры вывели сорта, которые способны переносить суровые зимы, не страдать от морозов и засухи. А сверхранние сорта позволяют собирать урожай уже в конце сентября – начале октября.

Чтобы деревья росли большими и здоровыми, а урожай радовал каждый год, нужно выбирать саженцы хурмы правильно.

Как выбрать здоровые саженцы хурмы

Выбор саженца должен быть тщательным, будущий урожай зависит именно от этого. Молодое деревце лучше сажать и выбирать весной, за лето оно успеет окрепнуть. Правила выбора хорошего саженца, удовлетворяющего необходимым правилам, следующие:

Ствол дерева должен быть без повреждений. Лучше выбирать двух или трехлетнее деревце – так можно быстрее получить урожай. Как правило, хурма начинает плодоносить уже на пятый год. Ветки должны быть двумя ярусами выше штамба – они не должны быть повреждены, почки целые, не обломленные. Корневая система лучше чтобы была закрытая. Если корни открыты, они должны быть целыми, темными, без повреждений.

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Посадка и уход за хурмой

Посадка хурмы должна происходить по правилам. Для этого, нужно знать условия выращивания.

Хурма любит хорошо освещенные места, солнечные.

Она должна быть защищена от холодных северных ветров.

К почве хурма не требовательна, но все, же желательно посадить дерево в легкую, плодородную почву.

Полив молодых деревьев нужно производить раз в неделю, большие деревья можно поливать по мере необходимости.

Для посадки нужно выкопать яму размером 70 на 70 сантиметров. Туда добавить перегной, компост, торфа и песка – все в равных долях. Затем все перемешать и добавить воды, примерно два ведра. Когда вода полностью впитается нужно сформировать холм, поставить на него саженец и закопать его. Аккуратно утрамбовать землю, сформировать приствольный круг.

Поливать свежепосаженное дерево один раз в неделю, если на улице жарко и нет дождей. Если дожди идут регулярно, то полив можно не осуществлять.

Посаженая хурма быстро приживется, и будет плодоносить с пятого года жизни, каждый день, в течение пятидесяти лет. Это дерево долгожитель. Этим оно особенно ценно. Плоды, собранные с дерева – сладкие и ароматные, с удовольствием будут есть все домочадцы.