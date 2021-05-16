Внешнеполитическое ведомство РФ, которое составляло перечень недружественно относящихся к России стран, подставило президента Владимира Путина, уверен политолог Евгений Сатановский. По его мнению, список выглядит очень «глупо».

По словам эксперта, в ситуации со списком «медведь» проглотил ежа. По непонятным причинам в перечень не попали страны, которые действительно враждебно относятся к РФ. Это и вся Прибалтика, и Украина с Молдавией и Грузией, и Великобритания с Польшей. Именно эти страны постоянно делают антироссийские заявления.

Чехия же в тандеме с Соединенными Штатами, которые всех перечисленных выше «поднимают на борьбу» с Россией, выглядят как «не пришей кобыле хвост».

На список из двух государств уже отреагировал Евросоюз. Его представители заявили, что Россия должна пересмотреть перечень враждебных государств, так как в противном случае отношения между РФ и ЕС существенно ухудшаться.