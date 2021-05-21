Самолет разведчик шведских ВВС устроил несколько провокаций на границе с Калининградской областью

Шведский разведывательный самолет совершил полет в непосредственной близости от границ российского воздушного пространства, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на специализированные мониторинговые ресурсы. Авторы публикации отмечают, что в ходе этого полета разведчик подбирался к рубежам РФ несколько раз подряд.

По данным мониторингового ресурса, шведский самолет летел на довольно большой высоте, поэтому вряд ли он пытался спровоцировать активацию радаров российских ПВО. Однако он вполне мог вести радиоэлектронную разведку рядом с Калининградской областью. Это вполне реально, так как Швеция неоднократно заявляла об опасности для себя этого региона.



Авторы подчеркивают, что действия Швеции не поддаются пониманию. Она не входит в состав Североатлантического альянса, однако включилась в его игру с провокациями и бесконечными антироссийскими заявлениями и действиями, не имеющими под собой никаких оснований.