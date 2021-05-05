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Россия не планировала нападать на Украину в апреле, уверен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Москва просто провела «дипломатический» маневр, который позволил ей выяснить реакцию как самого Киева, так и поддерживающего его Запада на переброску войск к самым границам соседнего государства.

По словам Саакашвили, Россия перебросила к рубежам Украины крупные силы, однако для наступательной операции их было недостаточно.

При этом действующий украинский чиновник считает, что Москва все еще может организовать внутреннюю провокацию на территории страны. Для этой цели она использует ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, численность которых достигла уже почти 18 тысяч.

Если войска ЛНР и ДНР начнут такую провокацию, РФ может помочь им беспилотными аппаратами. Нескольких атак дронов, по мнению Саакашвили, будет вполне достаточно, чтобы уничтожить отдельные позиции украинской армии, местоположение которых давно известно. Именно поэтому Украина должна приобрести новые средства РЭБ, которые позволят справиться с атаками беспилотников.

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