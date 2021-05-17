Роскомнадзор может замедлить трафик YouTube и Facebook, о чём сообщил на своём сайте.

Как сообщается, на указанных площадках были обнаружены случаи размещения противоправных материалов. Если владельцы платформ не примут необходимые меры, их трафики будут замедлены.

Ранее Роскомнадзор замедлил в России работу Twitter – на 100% на мобильных устройствах и на 50% на стационарных устройствах. Также было заявлено, что сервис и вовсе заблокируют, если он не будет выполнять требования российских законов. Замедление было осуществлено с 10 марта. В конце апреля было заявлено, что удалить всю запрещённую информацию необходимо в срок до 15 мая.

После того, как этот срок прошёл, Роскомнадзор повторил проверку и снял ограничение скорости в Twitter. Также было заявлено, что аналогичные санкции ждут YouTube и Facebook, если они не выполнят поставленные условия.

Ранее Юлия Соловьева, возглавляющая Google в России, оценивала вероятность блокировки YouTube. Как она считает, власти с лёгкостью это сделают, если захотят.