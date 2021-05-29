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Глава румынского Национального комитета по вакцинации Валериу Георгицэ заявил, что страна достигла коллективного иммунитета от коронавируса. Он пояснил, что 50 процентов населения Румынии переболели Covid-19, а более 4 миллионов человек сделали прививки хотя бы одной дозой.

По словам Георгицэ, заболеваемость по всей стране в настоящий момент составляет 0,5%. Что позволяет говорить о благоприятной эпидемиологической ситуации.

Военный врач также сообщил, что иммунизация населения стартовала пять месяцев назад. За это время 4,3 млн человек успели сделать прививки. То есть, каждый месяц в Румынии вакцинировали не менее 840 тысяч жителей.

«В настоящий момент на национальном уровне, вероятно, у нас есть коллективный, групповой иммунитет», – заявил Валериу Георгицэ.

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