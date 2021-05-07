Появление кораблей ВМФ РФ в Средиземном море выглядит «смешно и позорно», заявил экс-глава Ассоциации армии США по коммуникациям Джон Грейди. Он привел слова президента РФ Владимира Путина о том, что мировая держава должна иметь великий флот, и заявил, что у России такого флота нет.

Грейди отметил, что выход кораблей РФ в Средиземное море указывает на желание создать крупный флот, однако сделать этого Москва не может. По его словам, ни производственная инфраструктура, ни технологические мощности не позволят России создавать большие боевые корабли. У нее на это не хватит денег и ресурсов.

Эксперты предполагают, что это заявление Грейди стало комментарием США на появление в Средиземном море российского фрегата «Адмирал Макаров». После ремонта и модернизации этот корабль был вооружен ракетами «Калибр» и практически сразу отправился покорять морские просторы.