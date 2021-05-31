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Российский ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» — это оружие, завидев которое, противнику остается только убегать с поля боя с истошными криками о помощи, пишет военный эксперт сайта Hot Cars Бенни Кирк. Автор также отмечает, что Россия давно известна как страна, умеющая делать лучшие в мире винтокрылые машины.

По словам Кирка, последняя модернизация Ми-28НМ превратила его в чрезвычайно опасный вертолет, способный заставить убегать с поля боя даже наиболее грозного и смелого противника. Винтокрылая машина в ходе обновления получила новейшее вооружение, обзавелась мощным двигателем и улучшенными лопастями несущего винта. Также на нее установили более совершенный радар.

В ближайшее время планируется установить на Ми-28 еще и новые ракеты, которые пока проходят под рабочим названием «изделие 305». Они позволят вертолету сравниться по боевой мощи с бомбардировщиком и эффективно уничтожать не только наземные, но и воздушные цели.

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