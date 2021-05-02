Впервые в 2021 году российский патруль перехватил американскую колонну на северо-востоке Сирии, сообщает портал Avia.Pro. По словам авторов публикации, инцидент произошел неподалеку от города Дерик.

Портал ссылается на сирийское издание «North Press», которое рассказало, что американские колонны тайно перемещаются в окрестностях населенного пункта. Одна из них нарвалась на патруль российской военной полиции, которая сразу же остановила четыре бронетранспортера армии США.

Военнослужащие РФ напомнили американцам, что те находятся на территории Сирии незаконно. Они также заявили, что будут перехватывать подобные колонны регулярно, так как даже после прошлогоднего инцидента с тараном российского БТР США не успокоились и продолжают организовывать провокации исподтишка.

Вашингтон ранее заявлял, что северо-восточная часть Сирии находится под его контролем, однако американские военные не рискнули связываться с российским патрулем. Несмотря на то, что четыре бронетранспортера по силам все же превосходили легкие бронеавтомобили РФ. Скорее всего, вооруженного конфликта удалось избежать благодаря двум боевым вертолетам ВКС, которые прикрывали патруль с воздуха.