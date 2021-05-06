Над Чукотским морем российский истребитель МиГ-31 отвадил американский разведывательный RC-135 от своих рубежей. Самолет ВКС следовал за американской воздушной машиной, пока та не отошла на приличное расстояние от границы РФ.

Пресс-служба Национального центра управления обороной заявила, что американский разведывательный самолет не входил в воздушное пространство России.

Появление самолетов США и НАТО у российских рубежей в последнее время наблюдается все чаще. Ранее сообщалось, что радиотехнические войска РФ только за прошлый год зафиксировали больше двух миллионов целей, куда входит как военная, так и гражданская авиация других государств.

В этом году у границ России регулярно появляются разведывательные самолеты и беспилотные аппараты США, которые перехватываются, если слишком близко подбираются к воздушному пространству РФ.