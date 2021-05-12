Специалисты из России задействовали квантовый симулятор для того, чтобы попробовать решить комплексную физическую задачу. Об этом рассказали представители МФТИ.

Как отмечается, просчёт подобной задачи на суперкомпьютере занял бы как минимум неделю. По словам аспиранта МФТИ Глеба Федорова, они решили просчитать поведение фотонов в модели Бозе-Хаббарда. Он отметил, что эта задача по максимуму использует все возможности квантовой системы.

Также Федеров рассказал, что квантовые симуляторы ещё достаточно несовершенны, и некоторые скептики считают, что они способны симулировать лишь только себя.

Решение задачи с моделью Бозе-Хаббарда имеет осложнение в том, что вместе с ростом количества объектов увеличивается и объём вычисления. Но, как заявил Федоров, для квантового симулятора это не является проблемой, и при правильной настройке он может достаточно быстро решить даже очень сложные задачи.

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