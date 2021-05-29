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Американская ядерная триада рассыпается на части, поэтому Россия должна быть максимально бдительной на протяжении ближайших 10 лет, уверен военный эксперт Александр Карпов. Он считает, что глядя на стремительно изнашивающиеся ракеты «Минитмен-3», США может задуматься об их практическом использовании.

Таких ракет у Соединенных Штатов 400 единиц. Они находятся на вооружении с 1970 года и должны быть заменены уже через шесть лет. При этом Пентагон никак не может определиться, разрабатывать ли новые ракеты или продлить срок эксплуатации старых.

Точно такая же проблема встала и перед ядерным оружием морского базирования. 14 атомных подлодок «Огайо», Соединенным Штатам нужно списывать уже в 2027 году, что также вызывает серьезные опасения у экспертов.

В результате из ядерной триады у США остаются только стратегические боеприпасы воздушного базирования, разработанные относительно недавно.

По мнению Карпова, США просто не успеют обновить все компоненты ядерной триады, из-за чего им придется распрощаться с мировым господством. Но Вашингтон может громко хлопнуть дверью, выпустив ракеты по России. Поэтому Москве нужно внимательно наблюдать за его действиями как минимум до 2030 года.

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