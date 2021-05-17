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Полковник медслужбы Михаил Супотницкий изменил свое мнение о пандемии коронавируса. Сейчас он уверен, что это заболевание останется с человечеством на долгие годы, лишь периодически уменьшая или увеличивая количество инфицированных.

Специалисты в области биологического и химического оружия рассказал, что пандемия сохранит свой цикличный характер. Она будет затухать, а затем опять распространяться волнами. Сколько времени это продлится и сумеет ли человечество победить Covid-19, сейчас сказать невозможно.

Эксперт также заметил, что миоматериал вируса недавно был обнаружен учеными в Испании и Италии. Это означает, что китайское происхождение патогена может оказаться ошибкой. Вполне вероятно, что он пришел в Китай с другой части света.

Также Супотницкий оценил ситуацию в Индии. Он отметил, что в прошлом году эта страна сумела избежать стремительного распространения инфекции, но зато в этом ее накрыло волной, причем появились совершенно новые мутации, весьма опасные для жителей этой страны и всего мира.

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