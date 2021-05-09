Российский блогер Глеб Маврин, который в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, растрогал американцев рассказом о Дне Победы.

Как отмечается, блогер посвятил 9 Мая специальный выпуск, который снял в машине. На заднем сидении автомобиля находились его друзья, которым Маврин задавал вопросы. Его приятели не смогли ответить, какие страны участвовали во Второй мировой войне, и поначалу решили, что речь идёт о войне между США и Россией.

Блогер отметил, что 9 Мая в России является огромным праздником, и каждый год в этот день проводится парад. Также он рассказал о 25 миллионах погибших в войне, и включил песню Льва Лещенко «День Победы». Приятели Марвина оценили композицию, и заявили, что эта песня показывает силу России. После этого блогер поставил ещё несколько песен, которые также высоко оценили его американские друзья.

В параде в честь Дня победы в Москве приняли участие более 12 тысяч военных. Также впервые была показана некоторая военная техника.