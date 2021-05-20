Решение России о выходе из договора по «открытому небу» начало оформляться в виде соответствующего официального законодательного решения. Тем не менее, российская сторона немного отсрочила свой выход из этого соглашения за счет продления процедуры утверждения денонсации договора, тем самым предоставив США теоретическую возможность вернуться к прежним соглашениям. Об этом сообщает 19 мая ведущее военное издание США Military Times.

Примечателен осторожный тон этой статьи, поскольку ранее почти все публикации по данному вопросу содержали неизменное утверждение: «договор по «открытому небу» нарушает Россия», без малейших указаний на то, в чем именно эти «нарушения» состоят. Полный перевод статьи в Military Times представлен ниже.

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В среду 19 мая нижняя палата российского парламента проголосовала за выход из международного договора, разрешающего полеты для наблюдения над военными объектами после выхода США из этого пакта. Выход России из Договора по открытому небу еще не одобрен верхней палатой парламента и должен быть подписан президентом Владимиром Путиным, чтобы он вступил в силу.

Но Москва дала понять, что готова отменить процедуру выхода и остаться в договоре, если Соединенные Штаты вернутся к соглашению. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил российским законодателям в среду, что, если США заявят о своем намерении вернуться к пакту, «начнется новый дипломатический процесс». Однако он добавил, что считает это маловероятным.

Голосование о выходе состоялось за несколько часов до того, как госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны были провести свою первую встречу в кулуарах встречи высокопоставленных дипломатов из арктических стран в Рейкьявике, Исландия. Ожидается, что они сосредоточатся на подготовке почвы для запланированной в следующем месяце встречи на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Договор по открытому небу был призван укрепить доверие между Россией и Западом, позволив более чем трем десяткам подписавших его стран проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для сбора информации о вооруженных силах и других действиях, связанных с обороной. С момента вступления в силу договора в 2002 году было выполнено более 1500 полетов, направленных на повышение взаимного доверия и обеспечение мониторинга контроля над вооружениями и других соглашений.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году от этого договора отказался, заявив, что нарушения со стороны России лишили Вашингтон возможности оставаться участником. Вашингтон завершил выход из договора в ноябре. Москва выразила сожаление по поводу ухода США, предупредив, что это подорвет глобальную безопасность, затрудняя правительствам интерпретацию намерений других стран, особенно на фоне обострения напряженности между Россией и Западом.

Европейский Союз призвал США пересмотреть свой выход и призвал Россию оставаться в пакте и отменить ограничения на полеты, в частности, над самой западной Калининградской областью, которая находится между союзниками по НАТО Литвой и Польшей.

Россия настаивала на том, что ограничения на наблюдательные полеты, наложенные ею в прошлом, были разрешены в соответствии с договором, и отметила, что США ввели более широкие ограничения на наблюдательные полеты над Аляской. В качестве условия сохранения договора после вывода США Москва безуспешно добивалась гарантий от союзников по НАТО, что они не передадут данные, собранные во время своих наблюдательных полетов над Россией, США.

Ожидается, что верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, одобрит законопроект о выходе 2 июня. Затем, как только Путин его подпишет, выход России из договора вступит в силу через шесть месяцев.

«У США есть шанс до 2 июня проявить здравый смысл и сказать: «Хорошо, мы приостанавливаем свое решение», – заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Есть такая теоретическая, гипотетическая возможность, и США должны использовать ее».

Леонид Слуцкий, глава комитета по иностранным делам в нижней палате, сказал, что верхняя палата изначально планировала проголосовать за немедленный выход из договора, но сроки вступления такого решения в силу были отодвинуты в связи с предложением Путина дать США больше времени для рассмотрения вопроса о возвращении.