В честь дня военного автомобилиста, который в РФ отмечают 29 мая, российские военные, служащие на базе Хмеймим в Сирии, рассказали о лучших отечественных бронемашинах.

Согласно их словам, на сирийских дорогах сейчас можно встретить такие российские бронеавтомобили как «Рысь», «Торнадо», «Тигр-М» и «Тайфун». В список лучших из них военнослужащие добавили машину «Торнадо», способную перевозить как грузы, так и солдат. Она имеет хорошую защиту от мин, которые боевики часто размещают на сирийских дорогах.

Военные автомобилисты отмечают, что данный автомобиль быстро набирает скорость и обладает отличной маневренностью. На нем можно без проблем подняться на возвышенность или спуститься с крутого склона. В случае обнаружения препятствий на дороге эту бронемашину удается очень быстро остановить.