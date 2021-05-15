Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В минувшую пятницу над сирийской провинцией Дейр-эз-Зор был замечен российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Наиболее пристальное его внимание привлекла база военного контингента Соединенных Штатов, которая сейчас возводится в данном регионе.

Военные эксперты считают, что появление «Аллигатора» над базой ВС США – это ответ американцам на попытку нарушить правила деконфликтации. Специалисты напомнили совсем недавний эпизод с колонной, которая пыталась прорваться в провинцию Хасеке. Тогда малочисленной группе военной полиции РФ удалось их остановить.

Появление вертолета Ка-52 над Дейр-эз-Зор – это предупреждение, что США зря вознамерились разворачивать свои войска в Сирии. Их в эту страну никто не приглашал, и Россия не собирается спокойно смотреть, как военнослужащие Соединенных Штатов лишь захватывают нефтяные месторождения даже не пытаясь помочь в урегулировании конфликта.

Вам может понравиться

Иран пригрозил выпустить по Израилю 20 тысяч ракет за 2 часа

Иран выразил готовность выпустить по Израилю не полторы, а 20 тысяч ракет в течение всего двух часов, если он начнет военную операцию против палестинского движения ХАМАС, пишет портал Avia.Pro. Впрочем,

National Review: визит Блинкена на Украину стал обнадеживающим для России

Украинские политики намеревались обсудить с американским госсекретарем Энтони Блинкеном «российскую агрессию», но он опустил их с небес на землю и обратил внимание на внутренние проблемы страны, пишет американское издание National

Путин выведет Россию на кардинально новый уровень мировой политики

Российский президент Владимир Путин стремится вывести РФ на кардинально новый уровень мировой политики. И у него это совсем неплохо получается, уверен аналитик журнала Focus Томас Егер. Эксперт поясняет, что Путин
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 мая – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 мая – ясно, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 мая – пасмурно, до 9 °C | Королев: погода, 15 мая – переменная облачность, до 26 °C | Подольск: погода, 15 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 15 мая – ясно, до 24 °C |