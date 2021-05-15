В минувшую пятницу над сирийской провинцией Дейр-эз-Зор был замечен российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Наиболее пристальное его внимание привлекла база военного контингента Соединенных Штатов, которая сейчас возводится в данном регионе.

Военные эксперты считают, что появление «Аллигатора» над базой ВС США – это ответ американцам на попытку нарушить правила деконфликтации. Специалисты напомнили совсем недавний эпизод с колонной, которая пыталась прорваться в провинцию Хасеке. Тогда малочисленной группе военной полиции РФ удалось их остановить.

Появление вертолета Ка-52 над Дейр-эз-Зор – это предупреждение, что США зря вознамерились разворачивать свои войска в Сирии. Их в эту страну никто не приглашал, и Россия не собирается спокойно смотреть, как военнослужащие Соединенных Штатов лишь захватывают нефтяные месторождения даже не пытаясь помочь в урегулировании конфликта.