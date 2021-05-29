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Ливийская национальная армия проводит репетиции военного парада, который совсем скоро пройдет в Бенгази. Политолог Дэвид Бадд, который наблюдает за подготовкой к мероприятию, сообщил о российских ударных вертолетах Ми-24, принимающие участие в действе.

Обозреватель рассказал, что винтокрылая машина прошла на малой высоте навстречу военным пикапам, которые в ходе боевых действий в Ливии применялись ЛНА против протурецкого Правительства национального согласия. Внедорожники представляли собой достаточно грозные армейские единицы, так как на них устанавливались либо зенитные комплексы, вооруженные ракетами, либо пулеметы.

В настоящее время между ЛНА и ПНС объявлено перемирье. Важную роль в котором сыграл Египет. Он заявил, что если протурецкие силы надумают идти на захват Бенгази, то Каир направит в страну свои войска для наведения порядка.

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