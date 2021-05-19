Россия в очередной раз продемонстрировала, что не намерена допускать размещения американского ядерного оружия неподалеку от своих границ. Она дала ответ США на заход атомной подводной лодки класса «Вирджиния» в один из норвежских портов, сообщает издание Avia.Pro.

Авторы публикации отмечают, что Норвегия дала разрешение на размещение этой субмарины в своих внутренних водах. Мало того, она даже адаптировала для этой цели свой гражданский порт. Но РФ показала, что не намерена мириться с подобными провокациями.

Для этой цели использовались стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь», которые провели патрулирование над Баренцевым морем. В ходе полета границы воздушного пространства не нарушались, однако и без того понятно, что Россия хотела сказать этим шагом.

Напомним, что войска НАТО активизировались у российских границ. В Черном море все чаще проводятся учения кораблей альянса. Подобные ситуации возникают и в других приграничных регионах.