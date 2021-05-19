Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия в очередной раз продемонстрировала, что не намерена допускать размещения американского ядерного оружия неподалеку от своих границ. Она дала ответ США на заход атомной подводной лодки класса «Вирджиния» в один из норвежских портов, сообщает издание Avia.Pro.

Авторы публикации отмечают, что Норвегия дала разрешение на размещение этой субмарины в своих внутренних водах. Мало того, она даже адаптировала для этой цели свой гражданский порт. Но РФ показала, что не намерена мириться с подобными провокациями.

Для этой цели использовались стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь», которые провели патрулирование над Баренцевым морем. В ходе полета границы воздушного пространства не нарушались, однако и без того понятно, что Россия хотела сказать этим шагом.

Напомним, что войска НАТО активизировались у российских границ. В Черном море все чаще проводятся учения кораблей альянса. Подобные ситуации возникают и в других приграничных регионах.

Вам может понравиться

Баранец назвал фатальные недостатки израильского “Железного купола”

Израильская система ПВО «Железный купол» достаточно эффективно отражает ракетные атаки палестинских радикалов, однако она имеет один огромный недостаток, сообщил военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что каждый перехват вражеского боеприпаса

К обучению российского спецназа привлекут старообрядцев из труднодоступной местности

Российский спецназ будет перенимать навыки выживания у старообрядцев, которые живут в самых труднодоступных местах в тайге, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что эти люди не просто

Иностранным журналистам показали российскую базу “Трилистник” в Арктике

Российские военнослужащие продемонстрировали трем десяткам журналистов из разных стран мира свою базу «Арктический трилистник». Кроме того, в программе путешествия в северный регион были показательные стрельбы из береговых ракетных комплексов «Бастион».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – пасмурно, до 16 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 19 мая – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – ясно, до 19 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 15 °C |