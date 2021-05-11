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В сирийской пустыне неподалеку от города Пальмира российские саперы обнаружили и взорвали пещеру террористов, которую те вырыли сами в мягкой скальной породе. Боевики потрудились основательно – в пещере наши несколько помещений, в которые вел 17-метровый коридор. В этих комнатах скорее всего хранилось оружие и содержались пленники.

Террористы подвели в пещеру вентиляционную систему, водопровод и электроснабжение. Поли залили бетоном. В одном из помещений саперы обнаружили американское оружие.

Предполагается, что пещера была одновременно и командным пунктом, и тюрьмой для людей, которых боевики брали в плен. Российские саперы использовали взрывчатку мощностью более 2,5 тонн в тротиловом эквиваленте и полностью уничтожили объект.

Начальник инженерных войск Андрей Калинов рассказал, что террористы подготовили ловушку для тех, кто найдет пещеру и попробует в нее войти. Саперы действовали предельно аккуратно, поэтому им удалось обнаружить и обезвредить целых шесть противопехотных мин.

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