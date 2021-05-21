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Российские конструкторы работают над проектом беспилотного аппарата «Гром», который станет дроном нового поколения и сможет конкурировать с американскими разработками. По предварительным данным, он превзойдет все существующие аналоги, так как будет действовать полностью в автономном режиме. То есть, без оператора.

Управляться беспилотник «Гром» будет искусственным интеллектом. Еще одно отличие, к примеру, от «Ориона», заключается в том, что БПЛА сможет проводить воздушные операции в условиях жесткого противодействия со стороны противника.

Сообщается также, что «Гром» сможет подняться на высоту до 20 тысяч метров, как американские беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые регулярно кружат у границ России в Крыму.

Издание «Газета. Ру» отмечает, что в настоящий момент даже не существует технического задания на новейший БПЛА. Однако уже есть технологические решения для его создания. Это будет скоростной, маневренный и малозаметный аппарат, который позволит России выйти на мировой уровень в сфере создания боевых дронов.

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