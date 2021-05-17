В конце апреля на территории Эстонии были развёрнуты четыре истребителя F-35, которые принадлежат ВВС Италии.

Недавно над акваторией Балтийского моря выполняли полёт российские истребители Су-27 и Су-35, однако итальянские пилоты не стали демонстрировать свои возможности. Как предполагается, это произошло по нескольким причинам.

Так, указывается, что в Прибалтике НАТО не имеет средств, которые позволили бы провести отслеживание российских истребителей. Другой причиной является то, что у F-35 не хватило бы возможностей справиться с Су-35 и Су-27. Таким образом, попытка перехвата завершилась бы не в пользу НАТО, и потому в Альянсе решили не провоцировать ситуацию, чтобы не получить негативный поток в адрес своих истребителей. Как отмечается, если бы российские пилоты заметили F-35, они начали бы проведение жестких действий.

Ранее мы сообщали, что переброска F-35 в Эстонию является ошибкой НАТО. Это позволит выяснить больше информации о них и создать против истребителей системы ПВО и радары.