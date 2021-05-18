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Помимо авиаударов в ответ на обстрелы палестинских радикалов, Израиль использует для уничтожения пусковых площадок в секторе Газа свои бронетранспортеры и танки «Меркава». Однако бронетехника регулярно страдает от российских ПТРК «Фагот» и «Корнет», которые стоят на вооружении ХАМАС, сообщает портал Avia.Pro.

Авторы публикации сообщают, что именно эти противотанковые комплексы позволили арабам уничтожить несколько единиц техники. Израиль высказывает недовольство этим фактом. Он даже в СМИ уже ухитрился распространить информацию, что Россия снабжает ХАМАС оружием.

Все дело в том, что даже Израиль отлично знает, что ПТРК «Корнет» и «Фагот» поставляются Палестине из соседних Сирии либо Ирана. Однако обвинения в адрес РФ все еще остаются в тренде.

«Фагот» и «Корнет» — это предельно простые по конструкции ПТРК, которые при этом демонстрируют высокую эффективность в борьбе с любой бронетехникой. Сообщается, что ХАМАС закупил более ста таких комплексов, поэтому танки «Меркава» еще не однократно будут уничтожаться на границе с Израиле.

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