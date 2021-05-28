После заявлений Соединенных Штатов о готовности к борьбе за Арктику Россия перебросила в северный регион свои оперативно-тактические бомбардировщики Су-34. Сверхзвуковые самолеты уже успели провести несколько учений, в которых отрабатывали решение целого ряда задач.

Так, они провели стрельбы с использованием ракет «воздух-поверхность», успешно поразив морские цели. Кроме того, они отработали маневрирование над Северным Ледовитым океаном и позиционирование в пространстве. С прошлого месяца бомбардировщики патрулируют регион и совершили уже около двух десятков вылетов.

Эксперты рассказывают, что помимо упомянутых ракет и снарядов относительно небольшого радиуса действия, российские самолеты использовали новые боеприпасы Х-35У.

Дальность поражения целей такими ракетами составляет 250 километров. Благодаря этому они способны уничтожать военно-морские цели, не подвергая себя риску быть сбитыми в результате контратаки потенциальным противником.

Задача Су-34 состоит в пресечении провокаций Североатлантического альянса на территории русской Арктики. Напомним, что недавно в воздушное пространство РФ пытался вторгнутся норвежский разведывательный самолет Lockheed P-3 Orion, но он был своевременно перехвачен.