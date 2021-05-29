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Воздушное пространство Беларуси теперь облетают не только западные, но и российские авиакомпании, сообщает американское издание Forbes. В качестве подтверждения этой информации они приводят скриншоты сервиса FlightRadar.

Источники издания насчитали уже около десяти рейсов, которые облетели территорию Беларуси. Журналисты сообщают, что это может быть вызвано техническими причинам, а не присоединением РФ к бойкоту белорусского воздушного пространства со стороны Запада.

Авторы статьи сообщили, что России пришлось отменить рейс Москва — Вильнюс, так как Литва отказалась принимать самолеты из Беларуси. Кроме того, в обход прошел самолет компании Utair, который летел из российской столицы в Калининград. Впрочем, пилоты пояснили, что дело не в политике, а в эффективности расхода топлива.

Напомним, что западные страны решили облетать территорию Беларуси после посадки в Минске самолета Ryanair и задержания главреда оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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