Атомная подводная лодка, за которой еще с конца апреля безуспешно гоняются американские ВМС, в настоящий момент может находиться неподалеку от побережья Кубы, предполагают авторы китайского издания Sohu. Они отмечают, что совсем недавно в этом районе кружили разведывательные самолеты США, которые ожидали появления АПЛ.

Соединенные Штаты внимательно отслеживали перемещение субмарины, которая направлялась к Атлантическому океану. Когда она вошла в акваторию, то сразу погрузилась под воду. И в буквальном смысле слова испарилась, исчезнув с радаров и гидролокаторов.

Это вызвало у американских ВМС легкую панику, так как подлодка направлялась к их территориальным водам. Сейчас она может находиться всего в 20 километрах от побережья США, что беспокоит Пентагон. Ведь российская АПЛ вооружена ракетами с ядерными боеголовками и представляет серьезную опасность для всей Америки.