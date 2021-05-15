Россияне рассказали, сколько денег им требуется для того, чтобы осуществить свою мечту. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на опрос, проведённый Райффайзенбанком.

В опросе участвовало 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Так, 14% респондентов ответили, что мечты деньгами не измеряются. Остальным же нужна определённая сумма на исполнение мечты. 37% участникам опроса нужно для этого как минимум 5 миллионов рублей.

Мечты остальных опрошенных оказались поскромнее – так, 15% респондентов нужна сумма от 3 до 5 миллионов рублей, и ещё 15% – от 1 до 3 миллионов рублей. Стоимость мечты увеличивается с возрастом – так, у людей 18-25 лет на мечту хватит и тысячи рублей, а в возрасте 45-55 лет на мечту потребуется более 5 миллионов рублей.

Больше всего россияне хотят отправиться в путешествие – такой ответ дали 46% участников опроса. Чуть менее людей мечтают о загородном доме (41%) и высокой зарплате (37%). О любви мечтает только каждый пятый респондент.

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