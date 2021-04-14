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Аналитики компании «Яндекс» узнали, каким бизнесом жители России хотят заняться наиболее часто. Для этого были проанализированы поисковые запросы.

Так, оказалось, что самыми частыми идеями для своего бизнеса являются магазины одежды, кафе, а также таксопарки. Также популярностью пользуются пункты выдачи заказов – в последнее время ими заинтересовались многие россияне. Завершают пятёрку наиболее популярных направлений для собственного бизнеса аптеки.

Эксперты сообщили, что за последние 10 лет дважды наблюдался существенный спад интереса к открытию своего дела. Это произошло в 2014-2015 года и в 2020 год.

Сейчас стабильно растёт интерес к собственным брендам одежды. А такие направления бизнеса, как пивные магазины и хостелы имели резкий взлёт популярности, которую быстро потеряли. Парикмахерские, ночные клубы и турфирмы свою популярность постепенно теряют.

Указывается также, что в основном россияне хотят начать бизнес в сфере услуг, производство привлекает меньший интерес.

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