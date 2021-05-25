Холдинг «Ромир» рассказал, как жители России наиболее часто справляются со стрессом.

В исследовании участвовали более 3500 респондентов. Так, большая часть россиян предпочитает бороться со стрессом путём общения – с друзьями или родственниками. Так ответили 34% россиян. Такой способ чаще всего выбирают люди в возрасте от 21 до 40 лет – 36% среди всех опрошенных.

Другим весьма популярным способом является заедание стресса различными сладостями. Таким образом поступают 27% жителей России. Выбирают этот способ также обычно люди 21-40 лет (31%). Ещё одним популярным способом справиться со стрессом является общение с домашними животными. Этот способ выбирают 19% людей, причем чаще всего в возрасте от 51 до 74 лет (22%).

15% россиян справляются со стрессом при помощи алкоголя. Такойспособ чаще всего выбирают люди от 41 до 50 лет (19%).

Ранее россияне рассказали, сколько денег им необходимо для того, чтобы исполнить свою мечту. Некоторым на месту нужно несколько миллионов рублей.