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Россия не останавливается в создании новых военных технологий и в настоящий момент разрабатывает систему подводных беспилотников, которые будут наносить удары роями. После реализации этого проекта вся действующая концепция морских боев будет перевернута с ног на голову, отмечают специалисты оборонно-промышленного комплекса.

Они отмечают, что управление роями будет передано искусственному интеллекту. В зависимости от поставленной задачи, а также от окружающей обстановки он сможет отдавать команды на атаку в одном направлении, при необходимости перебрасывать беспилотники с одного на другой фронт, выводить их из боя, чтобы отвлечь внимание противника.

Беспилотные аппараты с водоизмещением до 1000 тонн будут обходиться недорого, поэтому потеря одной или нескольких единиц не окажет решающего значения. В то же время эффективность атак существенно возрастет.

По словам экспертов, подводные и надводные беспилотники сейчас разрабатывают многие морские державы, однако система роя с совершенным искусственным интеллектом станет настоящим властелином морей из-за высокой эффективности.

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